В Британии заявили о страхе последствий от удара ВСУ по РФ

Информация о том, что украинская армия впервые ударила по российской территории поставленными Британией дальнобойными ракетами Storm Shadow, предположительно, с согласия Лондона, вызывает в Британии сильную тревогу, пишет обозреватель Стивен Гловер в статье Daily Mail.

«Сообщения о запуске Украиной британских ракет большой дальности Storm Shadow в России вызывают тревогу. Если это правда, то мы еще больше оказываемся под прицелом Путина», — отмечает он.

По словам автора, в результате поставки ракет для ВСУ страна «все больше погружается в трясину». Он добавил, что Британии нельзя дразнить или угрожать РФ, поскольку «в случае запуска ядерной ракеты» со стороны Москвы, Лондон не смог бы ее сбить, в отличие от Израиля.

20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

Ранее британский политик раскритиковал разрешение бить ATACMS и Storm Shadow по России.