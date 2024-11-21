Британский политик раскритиковал разрешение бить ATACMS и Storm Shadow по России

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж раскритиковал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать ракеты большой дальности американского и британского производства для ударов вглубь России. Его слова приводит The Guardian.

Он подчеркнул, что идея о победе Украины нереалистична.

«Я думаю, что война длится уже достаточно долго и что потери огромны. Я думаю, что все, что мы делаем – это помогаем затянуть патовую ситуацию», — сказал Фарадж.

Он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп намерен инициировать переговоры о завершении конфликта Москвы и Киева и задался вопросом, поможет или усложнит этот процесс разрешение по использованию американских и британских ракет.

20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

До этого президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным The New York Times, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее Эрдоган предупредил Байдена о реакции Москвы на разрешение бить вглубь РФ.