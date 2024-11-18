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Российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Брянской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона.

Богомаз выразил благодарность российским войскам ПВО и сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения обломков дрона.

В ночь на 18 ноября Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали над Брянской областью 26 беспилотных летательных аппаратов. Жителей предупредили об атаке беспилотников, глава региона подчеркнул, что подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Губернатор обратился с просьбой к жителям соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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