Над Брянской областью сбили 26 дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над Брянской областью 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что противник применил дроны самолетного типа.

«Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — написал он.

До этого в Брянской области предупредили жителей об атаки БПЛА. Богомаз подчеркнул, что подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Губернатор обратился с просьбой к жителям соблюдать необходимые меры безопасности.

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