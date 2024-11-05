В Киевской области снова слышали взрывы

Взрывы снова раздались в Киевской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Главком».

По предварительным данным, над столицей сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Сейчас в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Черниговской областях действует режим воздушной тревоги.

За несколько часов до этого в Киевской области уже фиксировали взрывы на фоне воздушной тревоги. Однако подробностей не привели.

3 ноября сообщалось, что в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Мэр города Шостка Николай Нога отмечал, что на объектах велись аварийно-восстановительные работы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский в Евросовете пожаловался на сложные зимы для Украины и попросил ПВО.