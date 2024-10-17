Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что предстоящая зима для Украины будет опасной

Зеленский в Евросовете пожаловался на сложные зимы для Украины и попросил ПВО

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Для Украины предстоящая зима будет сложной, стране необходимо получить системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом на заседании Евросовета заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает «РБК-Украина».

«Для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная. Зима приближается. Поэтому мы, конечно, подготовились. Мы сделали нашу домашнюю работу. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны», — сказал Зеленский.

Утром 17 октября Зеленский сообщил, что направляется в Брюссель, чтобы представить свой так называемый «план победы», а также провести ряд встреч с западными высокопоставленными чиновниками. Зеленский поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля за приглашение Киева принять участие в заседании. Украинский лидер также сообщил, что проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В частности в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». Подробнее о других пунктах плана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии поставили Зеленского на место с его «планом победы».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами