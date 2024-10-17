Зеленский заявил, что предстоящая зима для Украины будет опасной

Для Украины предстоящая зима будет сложной, стране необходимо получить системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом на заседании Евросовета заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает «РБК-Украина».

«Для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная. Зима приближается. Поэтому мы, конечно, подготовились. Мы сделали нашу домашнюю работу. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны», — сказал Зеленский.

Утром 17 октября Зеленский сообщил, что направляется в Брюссель, чтобы представить свой так называемый «план победы», а также провести ряд встреч с западными высокопоставленными чиновниками. Зеленский поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля за приглашение Киева принять участие в заседании. Украинский лидер также сообщил, что проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В частности в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». Подробнее о других пунктах плана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии поставили Зеленского на место с его «планом победы».