В Сумской области Украины повреждены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины. Об этом сообщил мэр города Шостка Николай Нога в социальных сетях.

«Подверглись разрушению инфраструктурные объекты общины», — написал он.

По словам чиновника, в данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Нога не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

В ночь на 3 ноября в Сумской области неоднократно объявляли воздушную тревогу. Украинские средства массовой информации сообщали о звуках взрывов в Сумах.

Утром 3 ноября назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении ряда объектов инфраструктуры в части региона, подконтрольной Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский в Евросовете пожаловался на сложные зимы для Украины и попросил ПВО.