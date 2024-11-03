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На Украине сообщили о пуске российских КАБов в двух областях страны

«Страна.ua»: по Сумской и Харьковской областям запустили российские КАБы

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Воздушные силы украинской армии сообщают о пуске российских корректируемых авиабомб (КАБ) по Сумской и Харьковской областям. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Воздушные силы ВСУ сообщают о пуске российских КАБов по Сумской и Харьковской областям», — говорится в публикации.

По данным издания, украинские паблики также сообщают о продолжающихся взрывах в Киевской области, где идет атака «шахедов», а также об ударе по Конотопу.

Незадолго до этого сообщалось, что в Киеве была объявлена повторная воздушная тревога — второй раз за ночь. Кроме украинской столицы, тревога прозвучала в Хмельницкой области. На момент публикации материала в «красной зоне» оставались шесть регионов Украины — Киевская, Сумская, Полтавская, Житомирская, а также Черкасская и Черниговская области.

Украинские СМИ в ночь на 3 ноября также писали о нескольких взрывах в Киеве. О взрыве в пригороде столицы, в Вышгородском районе, сообщал и мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны.

Ранее украинский депутат заявила о снижении эффективности сил ПВО.

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