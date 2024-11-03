В Киеве объявили повторную воздушную тревогу — второй раз за ночь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению жителей страны.

Кроме украинской столицы, тревога объявлена в Хмельницкой области. Предупреждение об опасности отменили в Харьковской области, где оно действовало свыше трех часов.

В настоящее время в «красной зоне» остаются шесть регионов Украины — Киевская, Сумская, Полтавская, Житомирская, Черкасская и Черниговская области.

Украинские СМИ ночью писали о нескольких взрывах в Киеве. О взрыве в пригороде столицы, в Вышгородском районе, сообщал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны.

Утром 2 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отмечал, что в районе Киева произошли пять взрывов. По его словам, российские войска поразили место хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт дислокации наемников.

В ночь на 2 ноября украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в Киеве и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский депутат заявила о снижении эффективности сил ПВО.