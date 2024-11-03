Кличко сообщил о взрыве в пригороде Киева

В пригороде Киева произошел взрыв. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрыв в пригороде Киева, в Вышгородском районе», — говорится в сообщении, опубликованном 2 ноября в 23:41 по московскому времени.

По данным мэра, в столице и регионе работают системы противовоздушной обороны.

Накануне о взрывах в Киеве и области сообщали украинские СМИ. По информации украинского издания «Страна.ua», в столице на фоне воздушной тревоги слышали несколько взрывов.

Утром 2 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в районе Киева произошли пять взрывов. По его словам, российские войска поразили место хранения техники Вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Затем депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что в столице Украины после серии взрывов отключился свет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский депутат заявила о снижении эффективности сил ПВО.