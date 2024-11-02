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Украинский депутат заявила о снижении эффективности сил ПВО

Безуглая: эффективность сил ПВО на Украине снизилась из-за нехватки военных

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Shutterstock

Эффективность украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) в последнее время заметно снизилась. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Парламентарий поинтересовалась у граждан, заметили ли они, что на Украине стали реже сбивать дроны-камикадзе.

«[Эта тенденция прослеживается потому, что военнослужащих из сил] ПВО переводят в пехоту», — добавила она.

В ночь на 2 ноября украинские журналисты сообщили, что в Киеве и его окрестностях произошли несколько взрывов.

Позже координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о еще пяти взрывах в районе Киева. Он уточнил, что российские подразделения нанесли удары по расположенным около столицы местам хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункту дислокации иностранных наемников.

Как рассказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко, после взрывов в Киеве начались проблемы с электроснабжением. Законодатель подчеркнул, что пока он публиковал пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале, в городе продолжали раздаваться звуки взрывов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил зарубежных партнеров поставить в страну дополнительные средства ПВО.

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