ВС РФ поразили место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников под Киевом

Пять взрывов произошли в районе Киева, поражены место хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт дислокации наемников. Об этом заявил в интервью РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

В ночь на 2 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Киевской области.

По словам Лебедева, в момент удара наемники ставили офицеров и распределяли подразделения.

Также, по предварительным данным подполья, поражены объекты в районе аэропорта «Борисполь» под Киевом и в районе Вышгорода. Информации о возможных пострадавших Лебедев не приводит.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрыва выявили повреждение здания генерального штаба ВСУ.