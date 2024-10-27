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В Израиле заявили, что атаковали Иран не в полную силу

Глава Генштаба Халеви: Израиль атаковал Иран, использовав лишь часть ресурсов

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Maya Alleruzzo/Reuters

Израиль нанес удары по стратегическим системам в Иране, использовав лишь часть своих возможностей. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви, пишет РИА Новости.

«Мы использовали только часть наших возможностей, мы можем сделать гораздо больше», — добавил Халеви.

Он подчеркнул, что атака на стратегические системы в Иране имеет большое значение, и теперь остается наблюдать, как будут развиваться события.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Сегодня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что власти страны планируют определить свою реакцию на обстрелы, осуществленные Израилем по территории республики.

Ранее сообщалось, что СБ ООН соберется 28 октября для обсуждения удара Израиля по Ирану.

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Конфликт Ирана и Израиля
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