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В атаке на Иран были задействованы более 100 самолетов ВВС Израиля

JP: Израиль использовал при атаке на Иран более 100 самолетов, включая F-35

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Amir Cohen/Reuters

В утренней атаке по Ирану Израиль использовал более 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Об этом пишет The Jerusalem Post (JP).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели, а не ядерные и нефтяные объекты, что могло бы привести к эскалации конфликта.

Уточняется, что сначала ЦАХАЛ атаковал военные объекты в Сирии, чтобы «ослепить» Иран, после чего его целями стали города Тегеран и Кередж. При этом использовались многофункциональные истребители пятого поколения F-35I «Адир», которые пролетели примерно 2 тыс. км.

Рано утром 26 октября Армия обороны Израиля ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября. Агентство Fars на этом фоне сообщило о нескольких взрывах в Тегеране. Позднее СМИ написали о второй волне израильских ударов по Ирану.

Иран в ходе массированной атаки на Израиль 1 октября выпустил около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели. По данным информационного агентства Shafaqna, ракетный удар со стороны Ирана уничтожил на израильских аэродромах 20 истребителей F-35. В иранском Корпусе стражей исламской революции пояснили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее была названа роль США в подготовке атаки Израиля на Иран.

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