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В Иране заявили о подготовке ответа Израилю на обстрелы

Али Хаменеи: власти Ирана определятся с ответом Израилю на обстрелы

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Supreme Leader/WANA/Reuters

Иранские власти планируют определить свою реакцию на обстрелы, осуществленные Израилем по территории республики. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает Press TV.

«Израиль должен осознать силу, решимость и креативность иранского народа и молодежи. Как донести эту силу и решимость до сионистского режима, должны решить наши ответственные лица», — отметил лидер Ирана в ходе своей речи.

Кроме того, Хаменеи призвал «не преувеличивать и не недооценивать зло, исходящее от Израиля».

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее в Пентагоне предостерегли Иран от ошибки при ответе Израилю.

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Конфликт Ирана и Израиля
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