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Совбез ООН обсудит удар Израиля по Ирану на заседании 28 октября

Совбез ООН 28 октября проведет заседание в связи с ударом Израиля по Ирану

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Eduardo Munoz/Reuters

Совет Безопасности ООН соберется на заседание в понедельник, 28 октября, в 22:00 по московскому времени для обсуждения удара Израиля по Ирану. Об этом сообщается в заявлении Швейцарии, страны, занимающей пост председателя СБ в сентябре, передает РИА Новости.

«28 октября, в 15:00 по местному времени (22:00 мск)», – сообщили представители швейцарской миссии журналистам.

Также было подчеркнуто, что это заседание инициировал Иран, поддержку выразили Алжир, Китай и Россия.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее в Иране заявили о подготовке ответа Израилю на обстрелы.

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