В ООН заявили, что Иран заплатит высокую цену за угрозы Израилю

Иран заплатит высокую цену за попытки навредить Израилю. Об этом заявил постпред Израиля в Организации Объединенных Наций (ООН) Дэнни Данон, слова которого передает РИА Новости.

«Пока Иран продолжит угрожать и пытаться навредить нам, он будет платить высокую цену», — сказал он.

27 октября сообщалось, что Совет Безопасности ООН соберется на заседание в понедельник, 28 октября, в 22:00 по московскому времени для обсуждения удара Израиля по Ирану.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.