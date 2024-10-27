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В Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину

Депутат Сабагиан призвал изменить ядерную доктрину Ирана после ударов Израиля

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Депутат Меджлиса (парламента) Мохаммад Реза Сабагиан призвал пересмотреть ядерную и оборонную доктрину Ирана после произошедших ударов со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство Mehr.

«В ответ на агрессию сионистского режима (Израиля — «Газета.Ru») и США мы должны рассмотреть возможность [получения] оборонительного оружия, которое есть у этих задир и агрессоров, а оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», — сказал депутат.

По словам законодателя, «трусливая агрессия» Израиля была совершена при поддержке США и Европы.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО.

МИД Ирана, комментируя удар со стороны Израиля, заявил, что мировому сообществу необходимо принять меры, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке. Тегеран напомнил об ответственности каждой страны-члена ООН, а также стран-членов Женевских конвенций.

Ранее президент Ирана пообещал врагам страны «взвешенный и продуманный» ответ.

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