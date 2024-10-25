Военные за ночь уничтожили семь БПЛА и воздушный шар над регионами РФ и Азовским морем

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 25 октября уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов и воздушный шар Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Три дрона были сбиты над Азовским морем, три — над территорией Белгородской области, один — над Брянской областью. Также один малоразмерный воздушный шар был уничтожен над Ростовской областью, уточнили в оборонном ведомстве.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что дрон самолетного типа был сбит силами ПВО над регионом. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.