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Финляндия закупит ракеты для истребителей F-35

Минобороны Финляндии закупит ракеты AARGM-ER для истребителей F-35

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Northrop Grumman

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен распорядился закупить у США ракеты AARGM-ER для истребителей F-35. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства, передает ТАСС.

По его словам, приобретение данных ракет повысит способность Финляндии реагировать на текущие и будущие угрозы как за счет укрепления обороноспособности, так и за счет обеспечения возможности сотрудничества с США и другими союзниками.

Ракеты AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile — Extended Range) дополняют потенциал истребителей F-35, создавая возможность быстрого поражения наземных и надводных целей, излучающих радиочастотные сигналы.

До этого издание Defense One сообщало, что боеготовность американских истребителей F-35 в течение шести лет отставала от ключевых показателей.

Также СМИ писали, что истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года из-за проблем с программным обеспечением.

Ранее Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16.

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