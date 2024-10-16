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Над Брянской областью сбили беспилотник

Богомаз: средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Вечером 16 октября российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты и три дрона ВСУ самолетного типа в небе над Курской областью.

Утром стало известно, что ВСУ за сутки атаковали 22 населенных пункта в Белгородской области.

Вечером 15 октября беспилотный летательный аппарат повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края.

Ранее Белый дом озвучил свою позицию по ударам Украины вглубь России.

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