Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар

Проработка детализированного плана восстановления Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) является сложной из-за незавершенного разминирования и ударов по городу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Восстанавливать будем — это однозначно. Что касается плана — пока преждевременно, потому что первое, что нам необходимо, это завершить разминирование, второе — нужно отодвинуть противника», — сказал он.

По словам Пушилина, продолжающиеся удары со стороны Украины по городу несут угрозу оставшемуся гражданскому населению и мешают полноценной эвакуации мирных жителей.

«Противник, будучи выдавлен в направлении Богоявленки, в лесополосах еще находится и старается нанести ущерб», — заключил глава региона.

Утром 15 октября министерство обороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» ударили по бойцам ВСУ, отступившим из Угледара в ДНР.

Ранее стали известны подробности штурма Угледара российскими войсками.