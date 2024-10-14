Израильские войска ударили по больнице в Газе

Израильские войска нанесли удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, где якобы располагался командный центр палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию», — говорится в сообщении.

По информации ЦАХАЛ, командный центр использовался ХАМАС для планирования и осуществления атак на израильских военных и Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Накануне газета The New York Times сообщала, что ХАМАС пытался убедить Иран принять непосредственное участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года. При этом изначально предполагалось, что операция начнется осенью 2022 года.

Ранее в США заявили о планах ХАМАС повторить теракт 11 сентября в Израиле.