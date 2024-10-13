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Силы ПВО ликвидировали два БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили над Белгородской областью два дрона ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Над Белгородской областью были ликвидированы два беспилотника ВСУ, сообщило российское Минобороны.

По данным ведомства, БПЛА атаковали регион около 18:00 и были уничтожены над территорией области средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утром написал в соцсетях, что дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Петровка. По его словам, в результате атаки были ранены два бойца самообороны, которые самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу с баротравмами (физическое взрывание органов тела из-за разницы давления между внешней средой и внутренней полостью) и осколочными ранениями.

В ночь с 12 на 13 октября на территорией России были ликвидированы 13 украинских БПЛА самолетного типа. По данным министерства обороны, шесть беспилотников сбили над территорией Белгородской и Курской областей, еще один — над территорией Брянской области.

Ранее на Кубани эвакуировали жителей двух домов из-за фрагмента БПЛА.

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