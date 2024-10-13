Российские солдаты прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского фронта и подняли флаг над окраинами села Левадное. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам общественного деятеля, военные РФ зашли с юга, прорвали оборону противника и продвинулись вглубь на 3 км. Он также уточнил, что Левадное, над окраинами которого появился российский флаг, находится недалеко от границы Запорожской области с Донецкой народной республикой.

Рогов напомнил, что украинские войска захватили вышеуказанное село в ходе контрнаступления в 2023 году, однако впоследствии лишились приобретенных территорий. Он добавил, что ВСУ попытались отбить утраченные позиции, однако в итоге солдат противника уничтожили на подходе к ним.

Согласно оценке Рогова, в ходе попытки контратаки украинские войска лишились как минимум целого взвода.

Ранее военный эксперт Алексей Живов рассказал, когда Россия сможет занять Покровск.