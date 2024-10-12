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Раскрыто «невыносимое положение» Зеленского из-за США

Меркурис: Зеленский оказался в невыносимом положении из-за американцев

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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за нежелания США выполнять его требования. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Американцы уйдут, поскольку у них есть более гнетущие проблемы, им нужно обращать внимание на Ближний Восток, на Китай, на все эти другие проблемы», — заявил эксперт.

Политолог добавил, Европа также оказалась в невыгодном положении. Меркурис отметил, что сам Зеленский в глубине души понимает, «что ему нужно сделать, но он это не выполнит».

По словам эксперта, Вашингтон будет все меньше помогать Киеву и выполнять требования украинского президента, концентрируя свое внимание на другие конфликты.

Меркурис считает, что в сложившейся ситуации Зеленский хотел бы пойти на мирные переговоры с Россией, однако из-за страха расправы от радикальных группировок в стране ему приходится каждый раз заявлять о нежелании на них идти.

До этого Washington Post писал, что на фоне успешных наступательных действий российской армии в Донбассе и провале операции ВСУ на территории Курской области позиции Зеленского ослабли, в связи с чем он стал более открытым к диалогу и мирным переговорам с Россией.

Ранее в США назвали пять причин, почему «план победы» Зеленского – «проигрышная авантюра».

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