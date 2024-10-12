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На Западе сообщили об уничтожении контейнеровоза с ценным грузом в одесском порту

MWM: при ударе ВС РФ по судну в одесском порту уничтожен очень ценный груз

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Wikimedia Commons

При ударе по порту Одессы уничтожен контейнеровоз вместе с ценным грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Как сообщил источник, удар пришелся по контейнеровозу под флагом Панамы Shui Spirit. Он перевозил оружие из румынского порта Констанца.

«Ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате которых затонули два катера пограничной службы Украины», — отмечает журнал.

Незадолго до этого в Минобороны России отчитались о ракетном ударе ОТРК «Искандер-М» по порту «Южный» Одесской области в воскресенье, 6 октября. Уточняется, что удар был нанесен во время разгрузки.

До этого сообщалось, что экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику в Курской области.

Ранее российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Курской области.

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