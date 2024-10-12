Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение военнослужащим и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Столкновения с украинскими бригадами произошли в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой народной республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской народной республики, а также балки Оливовский Яр.

Кроме того, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ и уничтожили три склада боеприпасов противника.

Потери армии Украины составили до 465 солдат, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155 мм гаубица М114 американского производства, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие L-119 британского производства.

Накануне Мионобороны РФ сообщало, что самоходные гаубицы «Мста-С» Западной группировки российской армии в ходе выполнения боевых задач уничтожили 120-миллиметровый миномет и сорвали ротацию ВСУ.

Ранее российские бойцы прорвали линию обороны ВСУ в районе города Купянска в Харьковской области.