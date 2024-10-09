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На Украине отменили бронирование от мобилизации из-за недовольства Зеленского

Зеленский приостановил бронирование от мобилизации на Украине

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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился числом выданных броней от мобилизации, после чего кабмин страны приостановил некоторые положения для предприятий, у которых есть бронь. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на решение правительства.

«Президент был на совещании кабмина. Возмущался, что забронировали 1,5 млн [человек]», — приводит издание слова источника в правительстве.

Согласно решению кабмина, бронирование от мобилизации приостановлено до 15 ноября. В течение этого времени планируется провести аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций, которым может быть предоставлена услуга.

Также правительство обязало министерство экономики Украины проанализировать результаты аудита, после чего 20 ноября предоставить полученные данные кабмину. Кроме того, ведомство совместно с украинским минобороны должны предоставить проект решения о проверке обоснованности бронирования военнообязанных.

Утром 9 октября депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. По мнению парламентария, призыв детей — это позор.

Ранее на Украине военкомы похитили для мобилизации еще одного священника.

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