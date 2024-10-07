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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

УНИАН: в Киеве произошли взрывы

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Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По данным Киевской городской военной администрации (КГВА), в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как утверждают очевидцы, взрыв был мощный. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале призвал жителей города находиться в укрытиях. По его словам, в Киеве работают системы ПВО и действует предупреждение о ракетной опасности.

Примерно за час до этого издание «Общественное» сообщало, что несколько взрывов произошло на территории Хмельницкой области Украины. На тот момент в шести регионах страны действовала воздушная тревога. Речь о Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

Вечером 5 октября в Киеве произошла серия взрывов. Как писало местное издание «Страна.ua», украинская столица подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, из-за чего в городе сработали системы противовоздушной обороны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в центре Киева произошло фальшивое срабатывание воздушной тревоги.

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