ФСБ сообщила о задержании в Калининграде сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) по подозрению в шпионаже. Об этом пишет ТАСС.

Подозреваемых задержали на российско-литовской границе. По данным ведомства, украинские разведчики собирали данные о защищенности участка границы между Литвой и Россией «для возможной нелегальной заброски агентуры». Также они собирались выкрасть ребенка сотрудника Главного управления разведки — гражданина России. В этом они признались на допросе.

Украинцы попытались незаконно пересечь границу, но их задержали сотрудники органов безопасности. Отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по статье «Шпионаж», фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне в ЛНР задержали женщину, корректировавшую удары ВСУ по региону. Из заявления ФСБ следует, что женщина собирала информацию о российских войсках и передавала их кураторам из спецслужб Украины. Впоследствии эти сведения использовались бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ракетных ударов по региону, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее россиянина осудили на четверть века за диверсии на железной дороге в Московской области.