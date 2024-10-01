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Белоусов подписал приказ о призыве россиян на военную службу

Белоусов подписал приказ о начале призыва на военную службу в октябре 2024 года

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В России с 1 октября по 31 декабря планируют призвать в армию 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

«Приказываю обеспечить организацию и проведение призыва», — сказано в документе.

Накануне президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ об осеннем призыве в армию.

С 1 января верхнюю границу призывного возраста для срочной службы в РФ повысили с 27 до 30 лет. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возраст сенаторы повышали, чтобы «пойти навстречу призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал из-за бытовых и семейных забот».

Ранее в Генштабе ВС России раскрыли подробности осеннего призыва в армию.

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