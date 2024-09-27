Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить позиции в районе Угледара и ряда населенных пунктов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Угледара, Доброволья, Чаривного и Мирного», — сказал руководитель пресс-центра.

По его словам, бойцы «Востока» пресекли действия двух инженерных групп противника в районе Луговского.

24 сентября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска зашли в кварталы на окраине Угледара и постепенно продвигаются вглубь, в городе начались боевые действия.

В ВСУ признали критическое положение в районе населенного пункта, заявив, что потеряли тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию.

Ранее российский генерал назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.