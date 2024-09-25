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Пушилин заявил о боевых действиях в Угледаре

Пушилин: боевые действия идут уже в городе Угледаре

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Libkos/AP

Боевые действия идут уже в Угледаре в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — сказал он.

До этого военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение ВС России» Борис Джерелиевский заявлял, что Украина признала безвыходное положение в Угледаре, который мог стать оборонительным рубежом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, изначально Украина рассматривала Угледар как плацдарм для последующего продвижения и прорыва в южном направлении, но курская операция изменила планы командования ВСУ.

Накануне сообщалось, что российские войска зашли в кварталы на окраине города и постепенно продвигаются вглубь, в городе начались боевые действия. В ВСУ рассказали о критическом положении в районе города, заявив, что потеряли тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию.

Ранее стало известно, что ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара.

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