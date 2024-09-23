Стали известны подробности о теракте против главврача Алешкинской ЦРБ

ВСУ предприняли попытку теракта против главного врача Алешкинской Центральной районной больницы Владимира Харлана с помощью дрона. Об этом рассказал РИА Новости председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«На автомобиль медика был прицельно с украинского ударного коптера сброшен боеприпас, начиненный поражающими элементами. <..> Ранения получил сам врач и его водитель», — сообщил чиновник.

До этого Алексеенко без подробностей сообщил о попытке теракта против Харлана и о том, что жену медика спасти не удалось.

4 августа ВСУ атаковали дронами Алешковскую центральную районную больницу. Были ранены несколько человек.

24 августа была предпринята повторная атака на объект. Ее целью губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал попытку воспрепятствовать возможности дальнейшего проживания мирного населения в городе Алешки.

Ранее ВСУ повредили пищеблок больницы в Донецке.