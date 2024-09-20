Австралия может отдать Украине списанные танки Abrams

Правительство Австралии обсуждает с Белым домом план по отправке Украине списанных танков Abrams. Об этом сообщила австралийская газета Sydney Morning Herald (SMH) со ссылкой на источники в австралийском кабмине.

Речь идет о 59 танках M1A1 Abrams, которые были куплены у США в 2004 году за $340 млн и списаны в июле 2024 года. Боевые машины заменять усовершенствованной версией M1A2 SEPv3 Abrams.

Издание отмечает, что глава австралийского Минобороны Ричард Марлз обсуждал с правительством Украины «ряд возможностей» для отправки старых Abrams. Их поставка должна быть осуществлена в соответствии с правилами США по экспорту американской военной техники.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Украинская сторона неоднократно обращалась к Канберре с официальными просьбами присоединиться к поставкам военной техники для нужд Украины, но это ни к чему не приводило.

В июле Австралия сообщила о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине.

Ранее журналисты рассказали, почему ВСУ редко используют западные танки в бою.