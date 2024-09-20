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Украинские войска рискуют попасть в «котел» в Курской области

В интербригаде «Пятнашка» заявили о приближении ВСУ к окружению под Курском

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Освобождение села Борки под Курском имеет стратегическое значение, поскольку оно приблизило окружение украинских войск в Суджанском районе. Об этом ТАСС заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз.

«Борки, помимо того, что это наш населенный пункт, он еще стратегически важен, так как мы сужаем горлышко. Украина давно в котле не варилась, будем создавать для нее котел», — сказал командир.

Авирдзба отметил, что часть интербригады была переброшена с другого направления, совместно с российскими батальонами они освободили населенный пункт в Курской области.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военнослужащие закрепляются в Борках в Курской области после его освобождения из-под контроля Украины.

Накануне часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и оказались в окружении. По словам источника РИА Новости, ВСУ в ходе наступления 10 сентября попали в огневой мешок, из которого пытаются выбраться до сих пор. Командир подразделения заявил, что сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения малыми группами, но эти попытки пресекаются.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают в направлении Красного Лимана иностранных наемников.

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Операция на Украине
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