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Житель Курской области рассказал об угрозах расправы ВСУ над бабушкой

ТАСС: ВСУ хотели расстрелять пенсионерку в Курской области из-за телефона

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Житель Курской области Михаил Фарахов рассказал военным следователям, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) угрожали расстрелом бабушке в приграничном районе из-за телефона. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские военные приставили к голове пенсионерки дуло и хотели выстрелить. Они приказали не пользоваться телефоном под угрозой расправы.

Мужчина добавил, что ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы региона. При этом иногда обстрелы не прекращаются около двух часов. Можно увидеть разбитые дома и осколки от снарядов.

Накануне жительница Беловского района Курской области рассказала военным следователям, что солдаты ВСУ держали мирных жителей в подвалах.

Другая эвакуированная жительница региона отметила, что польские солдаты, воюющие на стороне Украины, занимались мародерством в домах мирных жителей в регионе. По ее словам, к ее соседке ворвались поляки, когда та была дома с мужем. Наемники разбили мобильные телефоны и стали рыться в вещах. Женщина рассказала, что военные забрали деньги, которые смогли найти, после чего один из них ударил ее и супруга.

Ранее в Германии заявили о готовности Украины прекратить огонь «на отдельных участках».

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