Минэнерго Украины сообщило о повреждении своих объектов в двух областях

Энергетические объекты повреждены после взрывов в Харьковской и Сумской областях за минувшие сутки. Об этом сообщило украинское министерство энергетики.

Также сообщается, что есть повреждения энергообъектов и на подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области. В результате этого отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование.

14 сентября сообщалось, что во Львовской области обесточены 95 населенных пунктов из-за непогоды.

4 сентября из-за боевых действий были новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Львовской областях. По техническим причинам были обесточенные потребители на Днепропетровщине, Кировоградщине, Сумщине и Черниговщине. В министерстве энергетики Украины рассказали, что по разным причинам утром 4 сентября полностью или частично были обесточены 540 населенных пунктов страны. Для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу энергетической компании «Укрэнерго», осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши.

Ранее Румыния заявила о невозможности снабжать Молдавию и Украину электричеством.