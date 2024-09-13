Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли двух беженцев и их собаку близ села Журавли в Кореневском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале «Южный фронт».

Украинских военных обвинили в атаке на мирных жителей, которые пытались дойти до российских солдат в населенном пункте Шептуховка. В подтверждение этому были опубликованы кадры, снятые с дрона, на которых видно двух женщин и собаку, лежащих в крови на асфальте.

13 сентября в министерстве обороны заявили, что группировка «Север» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в течение недели освободила 10 населенных пунктов в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее СК РФ заочно арестовал причастного к нападению на Курскую область генерала ВСУ.