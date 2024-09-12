Литва хочет приобрести новые системы ПВО для передачи Украине

Литва планирует приобрести для передачи Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия. Об этом в ходе визита в Киев президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил его литовский коллега Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

«Литва ищет возможности приобретения систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, которые были бы переданы Украине», — заявил литовский лидер.

Также было подтверждено, что в планах Вильнюса инвестировать €10 миллионов в развитие украинских дальнобойных вооружений. Уточняется, что в их числе также находятся ракеты-дрона «Паляница». Науседа подчеркнул, что для Литвы в приоритете находится военная помощь Украине.

Также литовский лидер напомнил, что с начала украинского конфликта Вильнюс выделил Киеву помощь в размере 2% своего ВВП. Также Науседа отметил, что Литва и в дальнейшем будет на ежегодной основе оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% ВВП, что приравнивается к порядка €190 миллионам.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что правительство Литвы выделяет Украине €10 млн на развитие производства дальнобойного вооружения, в частности ракет-беспилотников «Паляница».

Ранее глава МИД Литвы призвал НАТО выставить красные линии России.