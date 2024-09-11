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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Около 15:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что аппарат уничтожили над Курской областью.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили контратаку подразделений ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов в Курской области. По данным ведомства, в результате этих действий украинская армия потеряла до 30 человек.

Накануне экипажи Ка-52М нанесли удар ракетами по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Курской области. Удар наносился исходя из разведданных. Личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены, сообщили в Минобороны.

Ранее Шойгу назвал условие возобновления переговоров с Украиной.

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