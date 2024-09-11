Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Около 15:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что аппарат уничтожили над Курской областью.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили контратаку подразделений ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов в Курской области. По данным ведомства, в результате этих действий украинская армия потеряла до 30 человек.

Накануне экипажи Ка-52М нанесли удар ракетами по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Курской области. Удар наносился исходя из разведданных. Личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены, сообщили в Минобороны.

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