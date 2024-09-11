Песков прокомментировал слова Блинкена о применении иранских ракет на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что армия РФ якобы собирается применять иранские ракеты на Украине.

По словам представителя Кремля, многочисленные рассуждения о поставках в Россию снарядов из Ирана не имеют под собой никаких оснований.

Песков отметил, что РФ развивает отношения с целым рядом государств, однако это не касается работы российских Вооруженных сил, поскольку у них есть полноценный арсенал всех средств для продолжения спецоперации на Украине.

Напомним, Блинкен заявлял, что западные союзники стали обсуждать возможное разрешение применения дальнобойного оружия Украиной на территории РФ в связи с тем, что Иран передал партию своих ракет Fath-360 России, несмотря на многомесячные предупреждения США не делать этого. На пресс-конференции в Лондоне госсекретарь утверждал, что российские войска применят иранские снаряды «в течение нескольких недель».

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявлял, что сообщения о якобы передаче иранского вооружения России и ряду других стран — это ложь, которая призвана скрыть незаконные поставки оружия Израилю со стороны Запада.

Ранее стало известно, что западные страны планируют наказать Иран за якобы поставку ракет России.