Российские войска нанесли удар по группе из почти ста солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 вэсэушников, которые прибыли на подкрепление», — отметил он.

Также Лебедев рассказал о ликвидации военной техники и группы личного состава украинских войск численностью 30 человек в поселке Малиновка в Запорожской области.

8 сентября российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами в Дергачах, пригороде Харькова. После мощного взрыва началась длительная детонация.

7 сентября российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в аэропорту в пригороде Полтавы на Украине. По словам подпольщика, после удара наблюдался большой выброс пламени.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.