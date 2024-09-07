В Херсонской области заявили об «охоте» беспилотников ВСУ на мирное население

Вооруженные силы Украины идут на нечеловеческие действия, направляя беспилотные летательные аппараты на мирное население и гражданские автомобили в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

По его словам, российские военные ежедневно фиксируют обстрелы с правого берега, были случаи, когда украинские дроны падали на велосипедистов.

Сальдо утверждает, что украинские операторы беспилотников целенаправленно ищут с воздуха жертв для нанесения ударов по мирному населению.

Также в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.