Киев обратился с призывом к жителям населенных пунктов в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуироваться на фоне скорого захвата территорий российскими военными. Об этом британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал в эфире своего YouTube-канала.

«На Украине сейчас призывают жителей населенных пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию», — заявил военный эксперт.

По мнению Меркуриса, подобные призывы звучат из-за полного осознания властями Украины скорой потери контроля над центральной частью населенного пункта.

В конце августа представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила (соединение сухопутных войск Украины) Андрей Полухин заявил, что Вооруженные силы России контролируют порядка 40% Часова Яра.

Город расположен приблизительно в 10 километрах западнее Бахмута — Артемовска, который Россия взяла под свой контроль в мае прошлого года.

Как писала газета The New York Times, этот город является «ключом к Донбассу». Его взятие позволит российской стороне развить наступление на главные города в ДНР, которые контролирует Украина.

Ранее Украина объявила об эвакуации детей из 31 населенного пункта.