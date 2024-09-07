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Раскрыта готовность Киева потерять населенные пункты в районе Часова Яра

Меркурис: Киев хочет эвакуировать жителей населенных пунктов около Часова Яра

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Thomas Peter/Reuters

Киев обратился с призывом к жителям населенных пунктов в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуироваться на фоне скорого захвата территорий российскими военными. Об этом британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал в эфире своего YouTube-канала.

«На Украине сейчас призывают жителей населенных пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию», — заявил военный эксперт.

По мнению Меркуриса, подобные призывы звучат из-за полного осознания властями Украины скорой потери контроля над центральной частью населенного пункта.

В конце августа представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила (соединение сухопутных войск Украины) Андрей Полухин заявил, что Вооруженные силы России контролируют порядка 40% Часова Яра.

Город расположен приблизительно в 10 километрах западнее Бахмута — Артемовска, который Россия взяла под свой контроль в мае прошлого года.

Как писала газета The New York Times, этот город является «ключом к Донбассу». Его взятие позволит российской стороне развить наступление на главные города в ДНР, которые контролирует Украина.

Ранее Украина объявила об эвакуации детей из 31 населенного пункта.

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