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В США выразили опасения из-за истощения своих военных запасов

Reuters: в Пентагоне обеспокоены истощением своих военных запасов из-за Украины

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Shutterstock

В Пентагоне выразили беспокойство из-за истощающихся запасов различного вооружения на фоне продолжающейся помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, помощники конгрессменов заявляли, что причина, по которой американские поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не до конца ясна.

«Отчасти это связано с обеспокоенностью Пентагона истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок», — передает Reuters.

Также агентство отметило, что администрация президента США Джо Байдена «начала вести срочные переговоры» с конгрессом, желая тем самым разрешить использовать военную помощь Киеву в размере $6 миллиардов до крайнего срока 30 сентября.

Незадолго до этого стало известно, что Великобритания планирует передать Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для усиления систем противовоздушной обороны. Первая партия ожидается до конца года, а общий контракт оценен приблизительно в $213 миллионов.

Ранее в Германии выступили против поставок оружия Украине.

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