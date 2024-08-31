ВС РФ пресекли вторую за час атаку украинского беспилотника на Курскую область

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российских войск в 16:10 мск уничтожили в Курской области крылатый беспилотник ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, вооруженные силы Украины планировали осуществить при помощи дрона теракт на российском объекте. До этого, в 15:30, над Курской областью системами ПВО был сбит другой беспилотник.

31 августа Минобороны РФ рассказало об уничтожении ракетной системы производства США. Помимо нее, были поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, цеха сборки беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника.

Кроме того, в ночь на субботу средства ПВО сбили над Белгородской, Орловской и Курской областями четыре украинских дрона.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ под Курском.