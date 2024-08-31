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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадал мужчина

Гладков: в селе Ржевка при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

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Haggardous50000/Shutterstock

Село Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один местный житель. Мужчина получил осколочное ранение спины, в связи с чем прибывшая на место бригада скорой помощи приняла решение направить его в городскую больницу №2 в Белгороде.

«В результате обстрела различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады», — говорится в заявлении.

Губернатор добавил, что сейчас власти уточняют другую информацию о последствиях удара.

31 августа украинские солдаты трижды обстреляли город Шебекино в Белгородской области. При первой атаке, которую зафиксировали утром, ранения получила женщина. Ей понадобилась госпитализация.

Позже бойцы ВСУ вновь нанесли удар по населенному пункту, из-за чего пострадал мужчина. Днем произошел третий обстрел, в результате которого осколочные ранения получила еще одна женщина. Обоих раненых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в четырех населенных пунктах Белгородской области объявили эвакуацию.

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Обстрелы Белгородской области
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