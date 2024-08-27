СМИ: Турция готова отказаться от российских ЗРК ради американских истребителей

Турция сделала США предложение, в рамках которого страна отказывается использовать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в обмен на приобретение американских истребителей нового поколения F-35. Об этом пишет оппозиционная газета Cumhuriyet, ссылаясь на источники в Анкаре.

По данным журналистов, ради возвращения в программу F-35 Турция обязуется оставить С-400 «на складах, где они сейчас находятся» под контролем Вашингтона. В обмен Анкара хочет приобрести одну эскадрилью F-35 и одну эскадрилью F-35B.

Власти Турции пока не комментировали эту информацию.

В феврале текущего года координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не могут поставлять Турции истребители пятого поколения F-35 из-за наличия у Анкары российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.

Ранее сообщалось, что Турция станет меньше покупать F-16 у США, развивая свое производство.